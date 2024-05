Serie A: la sblocca Kamada, Lazio avanti 0-1 a “San Siro” all’intervallo

Termina il primo tempo tra Inter e Lazio. I padroni di casa hanno ormai poco da chiedere a questo campionato, con lo scudetto archiviato già da diverse giornate. Gli uomini di Tudor, invece, sono a caccia di tre punti d’oro. Nella prima frazione di gioco il match è ricco d’intensità e di capovolgimenti di fronte, senza però chiarissime azioni da gol.

Al 32′ sono i biancocelesti a sbloccare il match: la rete di Kamada al 32′ porta avanti gli ospiti. L’Inter non sta però a guardare e prova a portarsi in avanti mettendo in chiara difficoltà Provedel con un destro secco di Di Marco al 38′, notevole il gesto atletico del portiere dei laziali. Il match scivola all’intervallo sul punteggio di 0-1.