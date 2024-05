Serie A: 3 a 1 al Milan e prestazione convincente, il Torino ancora in corsa per l’Europa. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 3 a 1 l’anticipo del sabato sera tra Torino e Milan, valevole per la 37esima giornata di Serie A. I granata conquistano tre punti pesantissimi per restare in corsa per la qualificazione in Conference League. I gol di Zapata, Ilic e Rodriguez stendono i rossoneri, a segno con Bennacer su calcio di rigore. gli uomini di Juric volano così al nono posto a -1 dalla Fiorentina, che deve però recuperare la gara con l’Atalanta.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16