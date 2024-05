Serie A: Milan schiacciato da un super Torino, granata in vantaggio 2 a 0 all’intervallo

Si è appena concluso il primo tempo di Torino-Milan, gara della 37esima giornata di Serie A. Prestazione superlativa da parte dei granata che, rispetto ai rossoneri, ormai secondi in classifica, scendono in campo per ottenere tre punti importanti per continuare a sperare nella qualificazione in Conference League. Gli uomini di Juric vanno a riposo sul risultato di 2 a 0, grazie alle firme di Zapata, su cross di Rodriguez e di Ilic, su assist di Bellanova. In questo momento il Torino andrebbe a -1 dall’ottavo posto occupato dalla Fiorentina, che deve ancora recuperare la gara contro l’Atalanta.

