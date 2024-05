Serie A: la “Dea” la vince nella ripresa, Lecce-Atalanta termina 0-2. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo tra Lecce e Atalanta. Nella prima frazione di gioco, al 4′ azione personale del russo Mirachuk, che viene servito tra le linee, porta palla fino al limite dell’area e calcia con il sinistro sul primo palo. Falcone respinge lateralmente. Al 7’è ancora Atalanta, Dorgu sbaglia un passaggio e consegna il pallone a Scamacca, che lo offre a Touré, il quale vede e serve l’inserimento di Pasalic. Il croato prova a superare il portiere del Lecce con un tocco sotto, ma Falcone resta in piedi e riesce a respingere. Il Lecce però non si limita a guardare e risponde: Gallo porta palla, vede il movimento di Piccoli e lo serve con un gran lancio alle spalle di Bonfanti. Il numero 91 del Lecce calcia di prima intenzione, ma non riesce a battere Musso. Dopo un calo dei ritmi, l’Atalanta di Gasperini prova a sbloccare il match: Miranchuk serve al limite dell’area Scamacca, che controlla e calcia potente con il destro. Falcone cerca la presa, sbaglia l’intervento, ma riesce comunque a respingere. Il match successivamente, si riequilibria scivolando sul risultato di 0-0.

Nella ripresa la Dea si “sveglia”. Prima però al 47′ arriva lo squillo di Kristovic: Venuti verticalizza per Piccoli, che crossa basso al centro per il montenegrino, il quale conclude ma non trova la porta da pochi passi. Al 48′ la sblocca Charles De Ketelaere! Con i salentini molto scoperti, Scamacca lancia in profondità De Ketelaere, che ingaggia un duello in campo aperto con Gallo, resiste e batte Falcone con un pallonetto preciso. Scamacca al 53′ raddoppia. Rete di Gianluca Scamacca! Corner a rientrare di Miranchuk e colpo di testa del numero 90, che anticipa l’uscita imperfetta di Falcone e firma il raddoppio per la Dea. Il Lecce prova poi a rimettersi in partita, ma l’Atalanta la vince 0-2.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Napoli 52

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16