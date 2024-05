Serie A: la Lazio crolla sul finale, Dumfries regala l’1-1 all’Inter. La classifica aggiornata

Termina il match tra Inter e Lazio. I padroni di casa hanno ormai poco da chiedere a questo campionato, con lo scudetto archiviato già da diverse giornate. Gli uomini di Tudor, invece, sono a caccia di tre punti d’oro. Nella prima frazione di gioco il match è ricco d’intensità e di capovolgimenti di fronte, senza però chiarissime azioni da gol.

Al 32′ sono i biancocelesti a sbloccare il match: la rete di Kamada al 32′ porta avanti gli ospiti. L’Inter non sta però a guardare e prova a portarsi in avanti mettendo in chiara difficoltà Provedel con un destro secco di Di Marco al 38′, notevole il gesto atletico del portiere dei laziali. Il match scivola all’intervallo sul punteggio di 0-1. Nella seconda frazione di gioco poche emozioni rendono viva la sfida. Con la Lazio che si attiene a mantenere il gol del vantaggio e con l’Inter che prova a schiudere il guscio difensivo blucerchiato, senza però trovare le giuste contromisure. I nerazzurri però la riprendono sul finale.

CLASSIFICA

Inter 93

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 60

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16