Serie A: il Genoa resiste alla Roma, all’Olimpico il primo tempo termina a reti inviolate

Si conclude con il risultato di 0 a 0 il primo tempo di Roma-Genoa, gara della 37esima giornata di Serie A. All’Olimpico i giallorossi sbattono contro i rossoblu di Gilardino, ben disposti e organizzati in mezzo al campo. Entrambe le formazioni hanno provato a rendersi pericolose ma senza far correre rischi particolari ai propri portieri. Ai giallorossi servono i tre punti per blindare il sesto posto e per volare a 63 punti, a +3 sulla Lazio. I biancocelesti hanno pareggiato per 1 a 1 contro l’Inter nel match delle 18.

