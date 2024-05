Serie A, alla Roma basta Lukaku: Genoa sconfitto 1 a 0 e sesto posto consolidato. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il match della 37esima giornata di Serie A tra Roma e Genoa. I giallorossi stendono i rossoblu grazie alla rete di Lukaku a pochi minuti dal 90′. Successo pesante per gli uomini di De Rossi che, in caso di quinto posto dell’Atalanta associato alla vittoria in Europa League dell’Atalanta, restano in corsa per la qualificazione in Champions League. Sconfitta indolore per i liguri, ormai salvi da diverse settimane.

Partita vivace nel primo tempo con le due squadre che provano a creare occasioni, senza però impensierire particolarmente i portieri. Nella ripresa Vasquez sfiora il vantaggio e Lukaku, di testa, grazia Martinez. Il portiere del Genoa si ripete nuovamente, verso il 70′, sulla conclusione diagonale del belga e sul tiro cross di Paredes. Proprio l’argentino si fa espellere subito dopo per aver reagito con delle proteste vivaci all’ammonizione ricevuta: la sua espulsione scuote la Roma che va in vantaggio con l’ex Inter su assist di El Shaarawy. Triplice fischio e vittoria importantissima per i giallorossi.

CLASSIFICA

Inter 93

Milan 74

Bologna 67*

Juventus 67*

Atalanta 66 *

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 54 *

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34*

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16*

* una gara in meno