City Group, Manchester City: i “Citizens” si laureano campioni d’Inghilterra

Il City Group festeggia: il Manchester City di Guardiola si laurea campione d’Inghilterra. Fondamentale la vittoria per 3-1 contro il West Ham. In gol Foden (doppietta) e Rodri, mentre per gli Hammers la rete porta la firma di Kudus.

Per il club del gruppo proprietario tra le altre anche del Palermo, è la quarta volta di fila che riesce a raggiungere il titolo: diventando così anche il primo club della storia a riuscirci. COme se non bastasse, il 25 maggio ci sarà la finale di FA Cupnel derby contro il Manchester United. per Guardiola l’ennesimo trionfo, su 8 stagioni alla guida del Manchester City, ha ottenuto ben 6 volte il titolo.