Stroppa presenta Cremonese-Cittadella: «I playoff li gestiremo ma resto focalizzato sulla partita di domani»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Cittadella.

Ecco le sue parole:

«Sarà importante gestire, certo ma non si tratta assolutamente di un allenamento: è una partita di campionato e come tale va affrontata, consapevoli che dovremo restare concentrati e chiudere al meglio questa prima parte della nostra stagione in vista di ciò che sarà da dopo in poi.

Che vantaggi o che svantaggi avrà affrontare l’impegno di domani senza l’assillo della classifica e con i playoff già in tasca? «Innanzitutto sottolineo che la mentalità dovrà essere la stessa di sempre: si tratta di un impegno ufficiale e va affrontato al 100%. Davanti a noi ci sarà squadra di livello che ha vissuto una delusione in un momento particolare della stagione non riuscendo a centrare quello che poteva essere un obiettivo, ma avrà la mente sgombra. Come nelle precedenti uscite farò dei cambi, dando la possibilità a chi ha giocato meno di esprimersi e gestendo la situazione diffidati».

Nei playoff oltre alle energie fisiche risulteranno determinanti quelle nervose. In questo senso la Cremo come sta? «Questo è un discorso che faremo una volta chiusa la stagione regolare. Adesso mi interessa solo questa partita di campionato, raccogliere ancora punti e migliorare le prestazioni. Ho detto che non sarà un allenamento, tranne che dal punto di vista della testa e della mentalità: sappiamo che andremo a fare i playoff e non staccare la spina da quel punto di vista ci aiuterà».

«I playoff li gestiremo ma per ora voglio restare focalizzato sulla partita di domani. Dobbiamo mantenere la nostra mentalità e non perdere il focus sulla gara. Qualcuno avrà l’occasione di dimostrare ancora il proprio impegno e la propria volontà di cambiare le gerarchie: è una partita che fungerà da stimolo».