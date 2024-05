Playout Serie C: Novara avanti di misura sul Fiorenzuola, 2-1 in Vis Pesaro-Recanatese. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare valide per la finale di ritorno dei playout di Serie C. Il Novara allunga la distanza dell’andata ai danni del Fiorenzuola, terminata per 3-1, realizzando il gol del vantaggio al 3′ con Ongaro. 2-1 invece tra Vis Pesaro e Recanatese, dove la gara d’andata era terminata con il punteggio di 1-0 in favore della Recanatese.

I risultati parziali:

Novara-Fiorenzuola 1-0 (Ongaro 3′)

Vis Pesaro-Recanatese 2-1 (Nicastro 26′; Sbaffo 37′; Pucciarelli 44′)