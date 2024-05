Playout Serie C: l’ex rosa Bentivegna protagonista, il Novara si salva. Retrocedono Fiorenzuola e Recanatese, i risultati

Terminano i match validi per i Playout di Serie C. Il Novara vince 2-1 e condanna il Fiorenzuola alla retrocessione, protagonista l’ex rosa Bentivegna che realizza il gol che chiude il match. Gara spettacolare terminata 4-3 tra Vis Pesaro e Recanatese: non basta l’1-0 dell’andata agli ospiti che crollano sul campo della Vis e retrocedono.

I risultati finali:

Novara-Fiorenzuola 2-1 (Ongaro 3′; Bentivegna 56′; Alberti 90′)

Vis Pesaro-Recanatese 4-3 (Nicastro 26′; Sbaffo 37′, 51′, 71′;; Mattioli 62′; Pucciarelli 44′; 90′)