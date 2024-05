Supercoppa Serie C: trionfo del Cesena, decisivo il 2 a 2 contro la Juve Stabia

Altro titolo stagionale per il Cesena. Grazie al 2-2 ottenuto stasera contro la Juve Stabia, i bianconeri vincono la Supercoppa di Serie C. Ospiti avanti nel primo tempo grazie alle reti di Mosti e Adorante, ma nella ripresa i padroni di casa rimontano grazie alle reti di Kargbo e Ogynseye. 4 i punti finali per il Cesena, 3 per il Mantova e solo uno per la formazione campana. Adesso giorni di riposo per i campioni dei rispettivi gironi di Serie C prima di iniziare la preparazione in vista della prossima Serie B.

