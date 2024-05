Playout Serie C: Monopoli nei guai, Francavilla avanti di un gol. Reti bianche a Potenza. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle due gare di ritorno dei playout di Serie C, iniziate alle ore 20:30. Dopo l’1-1 dell’andata, la Virtus Francavilla mette nei guai il Monopoli: all’intervallo le due squadre vanno a riposo sul risultato di 0-1 per via del gol di Ingrosso. 0 a 0, invece, nel match tra Potenza e Monterosi, con i padroni di casa vicini alla salvezza per via dello 0-1 ottenuto la scorsa settimana.

Alle 18:30 si sono giocate anche le gare di ritorno tra Novara e Fiorenzuola e Vis Pesaro-Recanatese. I piemontesi vincono 2 a 1 che, sommato al 3-1 dell’andata, trionfano con un totale di 5-2 e festeggiano la salvezza. Retrocessione amarissima per i giallorossi: il successo interno di qualche giorno fa non basta per la permanenza in categoria, in quanto i padroni di casa vincono per 4 a 3 in pieno recupero e vengono premiati per aver ottenuto un piazzamento migliore nella regular season.