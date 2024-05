Ex rosa: doppia gioia per Prestia: vittoria in Supercoppa e proposta di matrimonio alla fidanzata (VIDEO)

Giornata indimenticabile per Giuseppe Prestia. L’ex giocatore del Palermo, al termine del match della Supercoppa Serie C, vinta dal Cesena per via del 2 a 2 contro la Juve Stabia, ha sorpreso la sua fidanzata. Il difensore bianconero ha fatto una vera e propria richiesta di matrimonio, regalando un momento di tenerezza e romanticismo agli spettatori presenti. Un anno ricco di emozioni per il calciatore palermitano che, dopo la promozione in Serie B e il trofeo vinto in giornata, si prepara dunque a sposare la sua amata Desirèe.

Di seguito il video pubblicato dal Cesena: “Ë stata una stagione da #favola e doveva finire così… con la magia di una proposta di #matrimonio💍 nella cornice di un “castello” fatato. Auguri a @giuseppeprestia e Desirèe”.