Playout Serie C: Virtus Francavilla beffata, si salva il Monopoli. Monterosi di Silipo in D. Risultati finali e verdetti

Si sono appena concluse le ultime due gare dei playout di Serie C. La Virtus Francavilla e il Monterosi Tuscia pareggiano 1 a 1, rispettivamente contro il Monopoli e il Potenza, e retrocedono in Serie D. Salvezza raggiunta nei minuti finali da parte dei biancoverdi che, all’84’, rispondono al vantaggio di Ingrosso con la rete di Tommasini. Il 2 a 2 totale del doppio confronto premia il Monopoli per via del miglior posizionamento in regular season. Al Monterosi di Silipo non riesce il miracolo sportivo dopo la sconfitta interna della scorsa settimana per 0-1.

Alle 18:30 si sono giocate anche le gare di ritorno tra Novara e Fiorenzuola e Vis Pesaro-Recanatese. I piemontesi vincono 2 a 1 che, sommato al 3-1 dell’andata, trionfano con un totale di 5-2 e festeggiano la salvezza. Retrocessione amarissima per i giallorossi: il successo interno di qualche giorno fa non basta per la permanenza in categoria, in quanto i padroni di casa vincono per 4 a 3 in pieno recupero e vengono premiati per aver ottenuto un piazzamento migliore nella regular season.

RISULTATI FINALI

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-1 (and. 1-1 / Marcatori: Ingrosso, Tommasini)

POTENZA-MONTEROSI 1-1 (and. 1-0 / Marcatori: Caturano, Di Renzo)

NOVARA-FIORENZUOLA 2-1 (and. 3-1 / Marcatori: Ongaro, Bentivegna, Alberti)

VIS PESARO-RECANATESE 4-3 (and. 0-1/ Marcatori: Nicastro, tripletta Sbaffo, doppietta Pucciarelli)

SQUADRE SALVE: Monopoli, Potenza, Novara, Vis Pesaro.

IN SERIE D: Virtus Francavilla, Monterosi, Fiorenzuola, Recanatese.