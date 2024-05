Napoli, con lui a centrocampo si punta lo Scudetto | Il colpo incanta la città: contatto agente-De Laurentiis

Il Napoli ritenta il colpo a centrocampo, dopo avere trovato la porta chiusa lo scorso gennaio. Con lui a centrocampo la città sogna.

Il Napoli punta a rimpiazzare qualche addio a centrocampo per tornare a vincere il prossimo anno. Gli azzurri, che stanno concludendo una stagione senza squilli ma fatta di tante delusioni – anche extra campo – vogliono tirare la testa fuori dalla sabbia con un mercato estivo scoppiettante.

Lo vuole De Laurentiis, e quello che sarà il nuovo ds: Manna. Il dirigente è pronto a fare il percorso inverso di Cristiano Giuntoli e passare dalla Juventus alla Campania, con una serie di nomi che potrebbero scaldare nuovamente la piazza dopo mesi di tanta depressione.

Calzona di recente ha detto di avere trovato al suo arrivo una situazione mentale “disastrosa”. Ecco perché, oltre al nuovo allenatore, il club dovrà garantire un cambio di passo anche tra i calciatori, sostituire quelli che non stanno rendendo e trovare nuova linfa dal mercato. Per il centrocampo, è tornato a Castelvolturno di moda un nome già sondato a gennaio: adesso però l’offerta potrebbe alzarsi.

Napoli, un talento classe 2002 per il centrocampo

Sarà un’estate piena di impegni e di lavoro per la dirigenza del Napoli. Prima c’è da annunciare il nuovo ds, che sarà Manna, poi sarà la volta dell’allenatore. Una volta messa insieme la squadra di mercato, si potranno puntare i primi obiettivi. Uno che era stato a un passo dal vestire l’azzurro a gennaio è Georgiy Sudakov.

Il gioiellino dello Shaktar e della nazionale ucraina – che ha battuto in finale playoff per l’accesso agli Europei l’Islanda di Gudmundsson – era stato cercato dal Napoli lo scorso gennaio, ma nonostante un’offerta importante di circa 40 milioni il club ucraino avevo chiuso la porta in faccia a De Laurentiis. Ecco quanto serve adesso per portarlo in Serie A.

Napoli su Sudakov: le parole dell’ad dello Shaktar

Non erano bastati i 40 milioni messi sul piatto dal Napoli lo scorso gennaio per portare in Serie A il talento classe 2002. Sudakov in estate potrebbe scatenare una vera asta tra top club, e lo sa bene la dirigenza ucraina – cliente sempre difficile con cui trattare.

Ecco perché in queste ore l’ad dello Shaktar, Palkin, ha rincarato la dose: “Il Napoli ha avuto l’occasione di prendere Sudakov a gennaio a 50 milioni più bonus, ma l’ha persa. Adesso potrebbe costare molto di più“. La speranza degli ucraini è che si scateni un’asta, quella del Napoli invece che il Chelsea indebitato e con il FairPlay finanziario da rispettare si faccia fuori dalla corsa.