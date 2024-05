Conference League: l’Olympiakos vede la finale, all’intervallo Aston Villa sotto 1 a 0

Si è appena concluso il primo tempo di Olympiakos-Aston Villa, semifinale di ritorno di Conference League. Dopo la sconfitta interna per 2-4, gli inglesi partono col piede sbagliato: al 10′ la rete di El Kaabi lancia i greci verso una finale sempre più vicina. Gli uomini di Emery tentano di reagire con diverse occasioni, ma la più nitida la crea Douglas Luiz al 25′ che trova la risposta attenta del portiere avversario. Nei minuti finali della prima frazione di gioco, Bailey ci prova con un passaggio rasoterra, tagliando l’area di rigore e provando a servire Cash che perde il tempo giusto per battere a rete. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0: all’Aston Villa servono tre gol per andare ai supplementari, mentre l’Olympiakos è ad un passo dalla finale contro la Fiorentina, trionfante ieri sera in casa del Club Brugge.

Continue Reading