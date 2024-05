Catanzaro-Sampdoria, Vivarini: «Qualsiasi squadra che affronteremo ai playoff sarà di livello alto»

Domani sera andrà in scena Catanzaro-Sampdoria, match dell’ultima giornata di Serie B. Vincenzo Vivarini ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa alla vigilia del match:

«Abbiamo tirato un po’ il collo a tutti i ragazzi in questi giorni. Tra due settimane ci giocheremo i play-off e questo vuol dire che siamo riusciti a fare qualcosa di importante. Queste quattro partite in dieci giorni ci hanno un po’ appesantito, ma abbiamo già recuperato un po’ di energie fisiche e mentali. Siamo concentrati sulla Samp, dovremo dimostrare la nostra posizione di classifica alla squadra più blasonata di questa Serie B. Erano partiti con tanti punti interrogativi sia a livello societario che a livello tecnico-tattico. In quell’occasione siamo stati bravi ad approfittarne. Con il tempo hanno trovato più equilibrio e sono diventati più efficaci in zona offensiva. La vittoria ottenuta a Marassi è stata esaltante e ci ha dato ancora più consapevolezza grazie anche al sostegno del nostro pubblico. Con la Samp servirà una grande prova, dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi. Questa è la partita giusta per mettersi in evidenza. Abbiamo un programma orientato alla prossima gara e soprattutto al primo turno play-off. Qualsiasi squadra affronteremo sarà di livello alto, quindi cambia poco da una all’altra. Nel calcio può accadere di tutto, ai play-off incontreremo squadre con grandi individualità, ma sono ottimista»