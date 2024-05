Gazzetta dello Sport: “Serie B, 90′ di fuoco: i playoff e la salvezza, bagarre per sette”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sugli ultimi 90′ in serie B.

Oltre alla seconda promozione diretta, l’ultima giornata deve scrivere anche la terza retrocessione. Oltre alle griglie di playoff e playout. Ecco la situazione.

Playoff già sicuri uno tra Venezia e Como (con il terzo posto in tasca), più la Cremonese (quarta e quindi già in semifinale) e i Catanzaro (quinto, farà il preliminare in casa), più Palermo, Samp e Prescia che si giocano il sesto posto per giocare il preliminare in casa con il vantaggio dei due risultati su tre: il Palermo lo difende a casa del Sùdtirol fuori dai giochi, la Samp punta al sorpasso a casa di un Catanzaro pure senzaobiettivi immediati, il Brescia punta al doppio salto vincendo a casa di un Bari che però deve evitare la retrocessione diretta.

Salvezza Spezia, Ternana, Bari e Ascoli si giocano una salvezza diretta e i due pasti nel playout, mentre la quarta retto – cede diretta. Oggi c’è un caso di parità tra Bari (già spiegate le motivazioni del Brescia) e Ascoli (in casa con un Pisa fuori dai giochi): il Bari è in vantaggio per lo scontro diretto e se finisce così farebbe il playout, con l’Ascoli in C. Riguardo gli altri scontri diretti, lo Spezia (in casa col Venezia che spera nel sorpasso in extremis al Coma) è in vantaggio con Ascoli e Bari e in parità con la Ternana (oggi sul campo della Feratpisalò già retrocessa). che però ha una miglior differenza reti (-8, che con l’eventuale pari resterà tale, a -14. che con la sconfitta può solo peggiorare); la stessa Ternana è in svantaggio con Ascoli e Bari. In caso di arrivo a quattro a quota 41 la Spezia (12 punti) sarebbe salvo. Il playout sarebbe Bari (9)-Ascoli

(7) e in C andrebbe la Ternana (3).