Semifinale Playoff Serie B, Marchetti: «Palermo in forma, ma il Venezia è favorito»

Il giornalista Sky Sport Luca Marchetti intervenuto nel pre-gara di Palermo-Venezia, ha rilasciato le seguenti considerazioni:

«Il Palermo è arrivato in ritardo all’appuntamento con i playoff, avrebbe voluto competere per la A diretta, non ci è riuscito. Contro la Sampdoria ha dimostrato di essere una squadra in forma. Il Venezia invec eè una squadra che è andata vicinissima alla A diretta. Oggi si gioca il tutto per tutto contro una squadra che ha dimostrato che con l’affetto del pubblico le partite vanno giocate. Il Palermo è una squadra in forma, ma il Venezia è la favorita».