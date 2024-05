Gds: “Mistero” Stulac. Le probabili formazioni di Sudtirol-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato a Bolzano e stila le probabili formazioni del match.

Il Palermo si appresta a giocare l’ultima giornata della regular season contro il Südtirol al Druso di Bolzano, ma i presupposti non sono incoraggianti. Nella recente partita contro l’Ascoli, si sono ripresentati i limiti già visti in altre occasioni, mentre la precedente trasferta a La Spezia ha infuriato gli ultras. L’ultima vittoria, peraltro poco meritata, risale al 10 marzo contro il Lecco, e le assenze pesanti si fanno sentire: agli infortuni di Gomes e Ceccaroni si aggiungono quelli di Di Mariano, Vasic e Coulibaly.

L’assenza di Coulibaly in particolare, uno dei pochi giocatori che ha garantito un rendimento costante, pesa molto. Oggi, Mignani ha a disposizione un solo playmaker: Henderson. Anche se c’è Stulac, ingaggiato lo scorso anno per guidare il Palermo, lo sloveno non ha convinto sia sotto Corini che sotto il nuovo tecnico. Venerdì scorso, quando Gomes si è infortunato, Mignani ha preferito Henderson a Stulac, lasciando quest’ultimo ancora una volta in panchina.

Le condizioni di Stulac rimangono un mistero per i tifosi. Nonostante la sua esperienza in Serie A con Parma ed Empoli e i suoi 29 anni, avrebbe dovuto essere un leader, ma è finito per diventare una comparsa. Oggi, davanti alla difesa, dovrebbe quindi giocare Henderson.

Mignani cercherà di cambiare il meno possibile, puntando sulla continuità di squadra e modulo adottati dal suo arrivo a Palermo, nella speranza di arrivare ai playoff con la migliore intesa possibile. Continuare a sperimentare nuovi schemi avrebbe poco senso a questo punto. È probabile quindi che rivedremo una difesa a tre con Marconi al posto di Ceccaroni, Diakité come esterno di centrocampo, Ranocchia confermato nel ruolo di mezzala e la coppia offensiva Brunori-Soleri.



La coppia Brunori-Soleri, al terzo anno di convivenza, sembra finalmente trovare la continuità necessaria per completarsi a vicenda. Entrambi furono protagonisti della promozione in Serie B e potrebbero dare al Palermo le energie e l’entusiasmo necessari per raggiungere un traguardo che sembra impossibile, ma che in teoria non lo è.

Con due promozioni, entrambi entrerebbero nella storia del club rosanero e hanno già vissuto in passato l’esperienza dei playoff. Lo spirito battagliero di Brunori e Soleri rappresenta oggi uno dei pochi aspetti a cui il Palermo può aggrapparsi per sperare di chiudere la stagione regolare in sesta posizione e affrontare i playoff con il vantaggio del turno preliminare in casa.