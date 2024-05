Brandaleone: “Palermo, guai a sbagliare”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Carlo Brandaleone si sofferma sul Palermo oggi impegnato contro il Sudtirol.

La stagione regolare si chiude stasera col primo «spareggio». Uno «spareggio» a tre squadre per aggiudicarsi il sesto posto nella classifica finale. Un sesto posto che dà diritto a giocare in casa la prima gara dei play-off ma soprattutto garantisce alla sesta (che giocherebbe contro la settima in uno scontro secco) il passaggio del turno anche in caso di parità dopo i tempi supplementari.

Dunque, la posta in palio è alta. In settimana ogni combinazione è stata sviscerata e tutti ormai hanno ben chiaro in testa che per conservare il sesto posto il Palermo deve vincere sul campo del Südtirol, che non ha più nulla da chiedere al campionato. In caso contrario dovrà aspettare l’esito delle gare della Sampdoria (che gioca a Catanzaro) e del Brescia (che gioca a Bari). Partite molto diverse, perché la Samp affronta come il Palermo una squadra a cui il risultato non cambia nulla, in quanto il Catanzaro è comunque quinto. Il Brescia affronta invece una squadra a cui i punti servono per salvarsi.

La situazione è complessa, si può discutere se il Südtirol ci metterà più energie del Catanzaro, se il Bari ha ancora le forze per tirarsi su dopo la violenta contestazione di questi giorni ma la madre di tutte le domande è la seguente: che Palermo vedremo a Bolzano? Ci sarà la svolta auspicata con l’arrivo di Mignani o sarà il solito Palermo che ormai fa dannare i suoi tifosi da mesi?