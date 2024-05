Palermo, le combinazioni per la 6ª posizione. Stasera si gioca su… tre campi: Samp e Brescia in agguato

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato oggi a Bolzano contro il Sudtirol e le combinazioni a disposizione dei rosanero per chiudere al sesto posto.

Il Palermo si avvicina all’ultima giornata della regular season con l’obiettivo di assicurarsi il sesto posto in classifica, l’ultima posizione utile per giocare in casa il turno preliminare dei playoff. Questo piazzamento offre un vantaggio significativo, poiché consente alla squadra di accedere alle semifinali anche in caso di pareggio dopo i tempi supplementari. Inoltre, il supporto del pubblico dello Stadio Barbera potrebbe essere un fattore determinante.

I rosanero si contendono il sesto posto con Sampdoria e Brescia, che inseguono rispettivamente a uno e due punti di distanza. La squadra di Mignani è l’unica ad avere il proprio destino nelle proprie mani: con una vittoria contro il Südtirol al Druso di Bolzano, manterrebbe la posizione attuale e si garantirebbe un discreto punto di partenza, sebbene inferiore alle aspettative di inizio stagione.

In alternativa, il Palermo potrebbe raggiungere l’obiettivo anche con un risultato diverso dalla vittoria, ma in questo caso dovrebbe sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. La Sampdoria sarà impegnata in trasferta contro il Catanzaro, mentre il Brescia giocherà a Bari. Se il Palermo dovesse pareggiare al Druso, dovrà sperare che né la Sampdoria né il Brescia ottengano una vittoria, poiché i rosanero hanno gli scontri diretti a sfavore con entrambe le squadre.

Nel caso in cui il Palermo dovesse uscire sconfitto da Bolzano, l’unica possibilità per mantenere il sesto posto sarebbe se la Sampdoria perdesse contro il Catanzaro e il Brescia non andasse oltre il pareggio contro il Bari.

La posizione nella griglia dei playoff determinerà anche le date degli incontri degli spareggi. La sesta classificata affronterà la settima venerdì 17 maggio, mentre l’ottava sfiderà il Catanzaro, quinto in classifica, sabato 18 maggio al Ceravolo. Indipendentemente dalle altre variabili, il Palermo andrà a Bolzano con l’intenzione di prendersi definitivamente il sesto posto in classifica e ottenere il vantaggio del turno preliminare dei playoff giocato in casa.