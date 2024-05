Palermo Futsal alla ricerca del Triplete: sabato la finale regionale

Il Palermo Futsal Club ha vinto anche la semifinale di ritorno contro l’Or.Sa, assicurandosi un posto nella finale regionale contro l’Atletico Campobello. Guidati da mister Natale Gentile, i rosanero si sono imposti con un netto 9-2 nel ritorno, chiudendo il doppio confronto con un totale di 10-2.

Primo Tempo

La partita inizia in equilibrio, ma Sujon sblocca il risultato con una giocata tecnica che mette fuori tempo Chillari. La seconda rete arriva grazie a Gennaro, che capitalizza un assist perfetto di Catania. Gli ospiti cercano di rispondere avanzando Chillari, ma Chinnici li sorprende segnando dalla propria difesa. Il primo tempo si chiude con il poker di Gennaro su invenzione di Chinnici. Nel finale, Danilo Alario ha tre occasioni per segnare, ma non riesce a trovare il gol.

Secondo Tempo

La ripresa segue lo stesso copione: Palermo in attacco e Or.Sa in difesa. Il festival del gol continua con Leto che segna su deviazione della difesa avversaria. Billitteri aggiunge due gol, ben servito da capitan La Fiura, e si inventa una giocata sensazionale segnando dalla metà campo. Gli ospiti accorciano con Blasco e Presti, ma Palermo chiude i conti con Danilo Alario e La Fiura, entrambi serviti da Catania.

Prospettive Future

Il Palermo Futsal Club prosegue la sua marcia trionfale nella Coppa Trinacria, trovandosi ad un passo dal Triplete dopo aver vinto la fase provinciale e il campionato. L’ultimo ostacolo è l’Atletico Campobello, con la finale fissata per sabato 25 maggio alle ore 17:00.