Aggredisce arbitro e allenatore alla finale regionale della categoria pulcini: arrestato un genitore

Sembra che la finale regionale del campionato di calcio della categoria pulcini a Catanzaro Sala si sia conclusa in un modo decisamente spiacevole. Un uomo di origini cosentine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un acceso confronto che ha coinvolto l’arbitro e successivamente l’allenatore della squadra di suo figlio.

Dalle testimonianze raccolte, pare che l’uomo abbia iniziato a inveire prima contro l’arbitro e poi contro l’allenatore, esprimendo probabilmente il proprio disaccordo o la propria frustrazione riguardo alla gestione della partita o alle decisioni arbitrali. La situazione è poi degenerata quando sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante Upg Sp; l’uomo avrebbe tentato di aggredire anche loro, portando così al suo fermo.

Questo evento mette in luce le tensioni che possono sorgere negli eventi sportivi giovanili, dove spesso le emozioni sono alte. La presenza di comportamenti così estremi, specialmente in contesti pensati per essere formativi e divertenti per i bambini, sottolinea l’importanza di promuovere il rispetto e la sportività in ogni livello dello sport.