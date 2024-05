Palermo Futsal Club, superata l’Or.Sa Promosport: super Perdichizzi, Sujon decisivo

Palermo Futsal Club che inizia al meglio la propria avventura regionale, superando l’Or.Sa Promosport con il risultato di 0-1. La squadra di mister Natale Gentile, dopo un viaggio lungo più di 200 chilometri, si è presentata al PalaManno di Barcellona Pozzo di Gotto portando a casa il bottino pieno grazie alla zampata di Sujon.

Primo Tempo

La partita è sin da subito apparsa come bloccata. La prima fase è di studio con i rosanero abili ad aprire le danze all’8′ di gioco. Sujon sfrutta una palla vagante all’interno dell’area di rigore dopo un tiro di Gennaro respinto dal portiere avversario Chillari, portando i rosanero in vantaggio. L’estremo difensore dell’Or.Sa ha compiuto anche diverse ottime parate su alcune conclusioni degli ospiti, che hanno anche colpito due legni con La Fiura e Chinnici in spolvero.

Secondo tempo

La gara riprende, ma non si accende mai del tutto. Il Palermo Futsal Club prova ad aumentare il vantaggio nella prima parte di ripresa, senza però mai impensierire più di tanto Chillari. Nei minuti finali i padroni di casa provano a pareggiare i conti, ma grazie ad un’ottima difesa degli ospiti, con il solito Perdichizzi a guidarla, il Palermo Futsal Club riesce a chiudere tutti gli spazi. Per Perdichizzi, è clean sheet al termine di una super prestazione. Dopo 60 minuti l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi con il gol di Sujon che risulta decisivo per il primo round.

Prossimo appuntamento previsto sabato 18 maggio alle ore 18:00 al Tocha Stadium. Palermo Futsal Club del presidente Pazzaglia che accoglierà l’Or.Sa Promosport nel secondo round della fase regionale della Coppa Trinacria.