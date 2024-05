Gazzetta dello Sport: “Torna Graves. Le probabili formazioni di Sudtirol-Palermo”

Secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’allenatore del Palermo, Michele Mignani, rilancerà Simon Graves e Ivan Marconi nella formazione titolare in difesa per il match contro il Südtirol, in programma oggi al Druso di Bolzano.

Le assenze dovute agli infortuni hanno costretto Mignani a rivedere le sue scelte, ma il Palermo punta comunque a centrare il sesto posto per giocare in casa il turno preliminare dei playoff. La squadra di Mignani affronterà la partita con la speranza di assicurarsi il sesto posto per il vantaggio di giocare il turno preliminare dei playoff in casa e accedere alle semifinali in caso di pareggio dopo i tempi supplementari.