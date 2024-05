Corriere dello Sport: “Mignani, tempo di osare. Serve un altro Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che oggi affronterà il Sudtirol.

Il Palermo si trova in una posizione critica mentre si prepara per la sfida decisiva contro il Südtirol al Druso di Bolzano. Se vuole dare una svolta positiva a una stagione complessa e contraddittoria, la squadra rosanero deve vincere e assicurarsi il sesto posto, che le garantirebbe il vantaggio di disputare il primo turno dei playoff in casa, con due risultati su tre a disposizione. Tuttavia, è chiaro che la squadra soffra di una crisi di fiducia, iniziata dall’intervallo della partita contro la Cremonese, quando sembrava in corsa per la promozione diretta. Da quel momento, il Palermo è entrato in un declino inarrestabile, nonostante il cambio di allenatore.

Michele Mignani, chiamato d’improvviso a guidare una realtà che non conosceva, deve interrompere questa incredibile striscia negativa sia per la squadra sia per sé stesso. Infatti, mentre il Palermo non vince dal 10 marzo (1-0 sofferto contro il Lecco), Mignani non assapora una vittoria dal 26 agosto, quando guidava ancora il Bari alla vittoria contro la Cremonese grazie a un gol di Sibilli.

Per invertire la tendenza negativa di una squadra che sembra paralizzata da un sortilegio, incapace di segnare nei secondi tempi e vittima di 18 rimonte durante il campionato, il Palermo dovrà metterci qualcosa di suo: amor proprio e determinazione individuale. In partite del genere, più degli accorgimenti tattici, contano il coraggio e i giocatori capaci di fare la differenza con un tiro in più, una copertura difensiva ben eseguita o una costruzione d’attacco più efficace.

Mignani dovrà insistere anche sul coraggio e sull’equilibrio. Alla vigilia della partita, ha dichiarato che il Palermo non guarderà ai risultati delle altre squadre. Tuttavia, la Sampdoria affronterà un avversario simile al Palermo, il Catanzaro (quinto in classifica), che però giocherà senza particolari motivazioni. Se i rosanero non vinceranno, il rischio di essere superati dalla Sampdoria è notevole, con la conseguenza di dover affrontare il primo turno dei playoff a Marassi.

Il Palermo deve superare qualsiasi timidezza e tirar fuori il carattere necessario per questa sfida. Dovrà fare i conti con un Südtirol che vuole festeggiare con i propri tifosi un altro campionato brillante, ma i rosanero hanno tutto il potenziale per ottenere un risultato positivo, a patto che giochino con determinazione, coraggio e fiducia nelle proprie capacità.