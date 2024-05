Corriere dello Sport: “Sudtirol-Palermo, le probabili formazioni. Mignani in emergenza”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha stilato le probabili formazioni del match di stasera tra Sudtirol e Palermo.

Il Palermo arriva all’ultima gara della regular season con alcuni infortuni che limitano le opzioni a disposizione dell’allenatore Michele Mignani. Solo 20 giocatori sono stati convocati per il match contro il Südtirol. Gomes e Ceccaroni sono stati esclusi per gonalgia e problemi muscolari, ma l’obiettivo è averli pronti per i playoff.

Nonostante le assenze, Mignani non cambierà il modulo, schierando Graves nella difesa a tre e affidando le chiavi del centrocampo a Ranocchia, anziché Stulac. Inoltre, Di Francesco verrà rilanciato tra centrocampo e attacco per dare vitalità offensiva. In porta, Desplanches dovrebbe essere confermato dopo essere stato lanciato due partite fa.

Attenzione ai cartellini: Il Palermo ha sei diffidati, di cui cinque saranno in campo: Ranocchia, Segre, Di Francesco, Diakité e Nedelcearu. Un altro cartellino giallo li escluderebbe dalla prima dei playoff.

Probabili formazioni per il match contro il Südtirol:

Südtirol (4-4-2):

Portiere: Poluzzi

Difensori: D’Orazio, Zaro, Curto, Celli

Centrocampisti: Rover, Schiavone, Casiraghi, De Col

Attaccanti: Odogwu, Mazzocchi

A disposizione:

Drago, Vinetot, Broh, Kofler, Davi, Lonardi, Cisco, Ciervo, Pecorino, Rauti, Merkaj

Indisponibili:

El Kaouakibi, Kurtic, Scaglia, Tait

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Cagnano, Merkaj, Odogwu, Pecorino, Peeters, Rauti

Ultime notizie:Odogwu sarà titolare in attacco

Palermo (3-5-2):

Portiere: Desplanches

Difensori: Nedelcearu, Graves, Marconi

Centrocampisti: Diakité, Ranocchia, Saric, Segre, Di Francesco

Attaccanti: Brunori, Soleri

A disposizione: Kanuric, Pigliacelli, Buttaro, Stulac, Henderson, Mancuso, Insigne, Traorè

Indisponibili:

Aurelio, Coulibaly, Di Mariano, Vasic, Gomes, Ceccaroni

Squalificati:

Nessuno

Diffidati: Segre, Nedelcearu, Ceccaroni, Ranocchia, Di Francesco, Diakité

Ultime notizie:

Graves probabile innesto in difesa. Il Palermo dovrà cercare di rialzarsi e conquistare il sesto posto, con il supporto dei suoi tifosi in trasferta, almeno 500, che continuano a sostenere la squadra con amore incondizionato.