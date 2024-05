“Va alla Roma, siamo contenti per lui”: firma ufficiale e presentazione con i giallorossi | È il primo colpo dell’estate

La Roma chiude il primo colpo dell’estate tra l’euforia generale: finalmente il club mette le mani sull’obiettivo principale.

Sta per concludersi una stagione fatta di alti e bassi per la Roma. Una squadra che ha cambiato totalmente faccia a inizio 2024, era il 16 gennaio quando De Rossi prendeva le redini della panchina sostituendo un José Mourinho ormai praticamente separato in casa.

Da allora le prestazioni dei giallorossi sono tornate importanti, e la stagione sembrava essersi riaccesa sia in campionato che in coppa. In Europa, dove la Roma è arrivata a pochi passi dalla terza finale di fila in Europa, in campionato, dove solo lo scontro diretto perso con l’Atalanta ha spento parzialmente i sogni di entrare in Champions League.

Si programma adesso il futuro nella Capitale, dove la società ha ormai chiuso il primo colpo dell’estate. Manca solo l’ufficialità per il primo investimento concreto del club, che mette il primo mattone per costruire insieme al nuovo tecnico la squadra per la prossima stagione. Con la spera della Champions (serve sperare nella vittoria in Europa League dell’Atalanta e il sesto posto) ancora viva.

Roma, futuro deciso: annuncio ufficiale e firma entro maggio

Tra i tanti punti in casa giallorossa da portare a termine, uno su tutti stava preoccupando l’ambiente. Quello legato al ruolo del nuovo ds dopo l’addio di Pinto – in concomitanza con quello di José Mourinho -. Il portoghese ha lasciato per 4 mesi la Roma senza direttore sportivo, ma adesso pare che il sostituto sia veramente a un passo dall’approdo nella Capitale.

Ad annunciare il nuovo ds della Roma che sarà Florent Ghisolfi, ci ha pensato il presidente del Nizza al triplice fischio dell’ultima gara di Ligue 1 dei francesi. River a fine gara ha affermato chiaramente: “Ghisolfi parte per Roma, siamo contenti per lui“. Un indizio che non lascia più spazio a condizionali.

Roma, ecco Ghisolfi: i piani della società sul mercato

Dopo mesi di vuoto dirigenziale, con l’addio di Pinto a febbraio che aveva lasciato il club senza una guida dal punto di vista della gestione sportiva, la Roma mette le mani sul suo ds. Florent Ghisolfi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma, e con lui De Rossi è già pronto

Adesso il mercato può decollare, e non mancherà il lavoro per il francese ormai ex Nizza. C’è da mettere apposto la situazione rinnovi, da gestire alcuni adii e da confermare i nuovi acquisti. Poi, una volta capito quale sarà la competizione europea che la Roma andrà a giocare il prossimo anno, verrà stanziato il budget per il mercato e finalmente i giallorossi inizieranno l’assalto agli obiettivi più importanti.