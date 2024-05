PEC urgente alla Federazione: La partita è stata truccata | Scandalo in zona retrocessione

Feroci polemiche dopo lo scontro salvezza. In zona retrocessione esplode lo scandalo: ‘La partita è stata truccata’

Le fasi finali del campionato sono sempre concitate e piene di tensione. Nelle ultime sfide, in giro per l’Europa, sono tanti i campionati che devono emettere ancora gli ultimi verdetti, e i riflettori sono puntati proprio sulle sfide salvezza. A fine stagione diverse squadre che si incontrano con obiettivi diversi spesso prestano il fianco a critiche.

Adesso però la questione sembra essere arrivata ai vertici della Federazione, dopo una denuncia gravissima. Pare infatti che ci siano sospetti, dopo le informazioni di una fonte, riguardanti l’integrità di una partita e il suo corretto svolgimento. Una gara che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso per poi risolversi nei minuti di recupero, decisiva per la salvezza.

Adesso, come annunciato negli scorsi giorni, i vertici della lega dovranno decidere se investigare sulla partita incriminata dopo avere ricevuto tutti i documenti e la segnalazione.

Polemiche in zona retrocessione: scoppia il caso

Una gara che rischia di rimanere nella storia, quella tra Siviglia e Cadiz, non per la bellezza e per lo spettacolo, ma per le controversie. Sì, perché in Liga in zona retrocessione è scoppiato il caos. Durante il 36esimo turno di campionato il Cadiz, terzultimo e disperatamente in lotta per non retrocedere, ha vinto al 96′ contro il Siviglia scatenando l’ira del Rayo Vallecano.

Come riferito da Pedro Morata a Radio Marca, pare che il Vallecano avrebbe denunciato alla Liga quella partita. Il club, come raccontato nel programma radiofonico, avrebbe avuto informazioni da una fonte due giorni prima della gara, che parlavano di “partita truccata”. Il club ha poi dato tutte le informazioni alla federazione spagnola, e adesso i vertici dovranno capire se sia il caso di continuare con le investigazioni.

Liga, Cadiz retrocesso

Nonostante le grandi polemiche, che hanno interessato soprattutto il Rayo Vallecano e il Cadiz (o Cadice), alla fine per mandare gli andalusi in Serie B ci ha pensato il Mallora, che con un pari contro l’Almeria per 2-2 ha reso vani tutti gli sforzi del Cadiz delle ultime settimane.

Terzultimi a 33 punti, con una giornata da giocare, i gialloblu non possono più raggiungere infatti ne il Mallorca a 37 punti che il Vallecano, a quota. 38 anni. Le polemiche dunque potrebbero sgonfiarsi nelle prossime settimane, anche se come si apprende dai media spagnoli la Federazione potrebbe procedere e tentare di investigare su quella sfida con il Siviglia dopo la segnalazione del Vallecano, ormai salvo che giocherà in Liga la prossima stagione.