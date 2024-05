Io resto pure in Serie B: giura amore vero al Sassuolo | Sarà capitano dalla prossima stagione

Il veterano giura amore al Sassuolo nonostante la retrocessione: sarà capitano il prossimo anno in Serie B

Dopo 11 anni consecutivi di Serie A, il Sassuolo dice addio alla massima categoria e sprofonda in Serie B. Un pomeriggio tragico quello della 37esima giornata, che ha visto i padroni di casa perdere l’ennesima occasione di redenzione contro il Cagliari. Il punteggio finale di 0-2 condanna gli emiliani alla retrocessione matematica, e apre una brutta crisi per la squadra che aveva fatto sognare il calcio italiano con una favola iniziata nel 2013.

L’esonero di Dionisi alla 25esima giornata e il subentro di Ballardini non hanno evitato l’inesorabile discesa dei neroverdi, che a suon di sconfitte – Inter permettendo – si sono arresi alla retrocessione.

Nonostante il dramma sportivo però, tra i senatori c’è chi sembra essere già deciso a rimanere in Emilia in Serie B. Si tratta di uno dei più attaccati alla maglia, che vorrebbe dopo un anno di serie cadetta contribuire alla promozione in Serie A già dal prossimo anno.

Sassuolo, rimane in B per puntare alla promozione

Dal 2014 al Sassuolo, dal secondo anno di Serie A dei neroverdi – che dopo 11 anni di fila quest’anno sono tornati in purgatorio -. Andrea Consigli, il giocatore in attività con più prese in Serie A nella storia, è stato uno dei più amareggiati al termine della gara che ha sancito la matematica retrocessione.

In queste ore diversi rumors darebbero il portiere fedele alla squadra anche in Serie B. L’obiettivo di Consigli sarebbe quello, da capitano, di riportare il Sassuolo immediatamente in Serie A il prossimo anno, e di rimanere con la fascia di capitano. Intanto Ballardini nelle scorse ore ha parlato del futuro di alcuni senatori.

Sassuolo, Ballardini su Consigli e Ferrari

Al termine della gara contro il Cagliari i calciatori sono stati chiamati a raccolta sotto la curva, per una contestazione dei tifosi molto tesa. Davanti a tutti proprio Consigli, insieme ai senatori Pegolo e Ferrari, ma anche Obiang. Gli ultras hanno chiesto ai calciatori di togliersi la maglia, ma i giocatori non hanno accettato.

Sul futuro di alcuni dei senatori è intervenuto Ballardini, che amareggiato nel post partita ha detto di non volersi esprimere: “Cosa faranno Ferrari e Consigli? Ho un’idea ma posso dirlo al momento“. La sensazione è che nelle prossime settimane verranno comunicate le decisioni della società su chi intenderà mantenere in squadra e chi invece si separerà dal club.