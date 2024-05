Amici, questa è stata la mia ultima partita: dopo 60 presenze in Serie A si ritira | Addio per sempre al calcio giocato

Annuncio ufficiale da parte del giocatore, che dopo 60 presenze in Serie A lascia il calcio al termine della stagione.

Aveva provato a rimettersi in gioco a gennaio, ma ormai la sua carriera si interromperà a fine stagione. Manca una partita per finire il campionato ma il veterano, alla sua 18esima stagione da professionista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo definitivamente.

Le prossime settimane saranno quelle dell’addio ai tifosi e delleconferenze, con i comunicati ufficiali e i saluti, che intanto sono arrivati tramite il profilo ufficiale del giocatore su Instagram, nel quale ha voluto ringraziare tifosi e compagni di averlo accolto in questa nuova avventura come una grande famiglia.

L’ultima partita in casa sarà quella dei saluti, emozionanti, con tutto il pubblico pronto a salutare e dire addio a una leggenda che in giro per l’Europa ha alzato trofei, vestito maglie importanti e si è sempre fatto rispettare per la sua signorilità e grande fair play.

Addio al calcio: a fine stagione lascia a 35 anni

A 35 anni di età, dopo 18 stagioni tra i club più prestigiosi d’Europa, Sokratis Papastathopoulos ha deciso di smettere con il calcio giocato. I greco, noto anche in Serie A dove ha militato con la maglia del Genoa dove ha collezionato 50 presenze e del Milan, con il quale ha vinto lo Scudetto nel 2011, ha fatto sapere tramite un recente post sui social la sua decisione.

Quest’anno Sokratis era stato acquistato dal Betis per il finale di stagione, lo scorso gennaio. Proprio tramite i canali del club di Siviglia il giocatore, tra le altre ex Dortmund e Arsenal, ha voluto salutare compagni e tifosi, lasciandosi andare a un lungo messaggio d’addio.

L’addio di Papastathopoulos sui social: “E’ stata una grande sfida, grazie a tutti”

Gli inizi all’AeK Atene, poi l’arrivo in Serie A al Genoa. Il trasferimento al Milan e le difficoltà, poi l’exploit in Bundesliga che lo ha portato dal Weder Brema al Borussia Dortmund, dove ha raggiunto la finale di Champions League, e infine Arsenal e Olympiakos, prima di chiudere al Betis.

Su Instagram nelle scorse per, Sokratis ha condiviso un post nel quale ha voluto ringraziare compagni e tifosi: “Vorrei ringraziare tutti per essermi stati accanto in questo viaggio, i compagni, lo staff, l’allenatore. Mi sono sentito parte di una famiglia come se fossi stato qui da anni. Ma soprattutto voi, tifosi, per il supporto nelle vittorie e nelle sconfitte. E’ stata una grande sfida”.