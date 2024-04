Rivoluzione Napoli, Di Lorenzo e Kvara, la porta è aperta: dopo Osimhen anche loro sul mercato | Già individuati tutti i sostituti

Gravi perdite in casa azzurra, dove il club campano rischia di dover dire addio al bomber nigeriano e anche ad altri big della rosa attuale.

Dopo un’annata per nulla da ricordare, il Napoli in estate si appresta a fare diversi cambiamenti. In primis ci sarà un nuovo allenatore alla guida della squadra, pronto a dar vita ad un nuovo ciclo. Allo stesso modo poi ci saranno grosse news anche nel quadro dirigenziale, dove il ds Meluso dovrebbe lasciare per far posto ad un altro profilo (Manna è il primo candidato).

Ovviamente però le novità maggiori ci saranno per quanto riguarda la rosa, in cui dovrebbero arrivare tanti nuovi innesti, ma allo stesso tempo anche alcuni elementi dell’attuale organico molto importanti faranno le valigie. Tra questi c’è Victor Osimhen, che già da tempo ha affermato di voler lasciare Napoli per trasferirsi in un altro club.

Ciò che è emerso nelle ultime ore però ha fatto praticamente tremare i tifosi azzurri. Oltre al bomber africano, anche altri top player napoletani come il capitano Giovanni Di Lorenzo e il fantasista Khvicha Kvaratskhelia possono andarsene dopo essere stati praticamente messi sul mercato.

Scelta fatta per i top player

A quanto pare ultimamente dalle parti di Castelvolturno si sta parlando con grande insistenza della possibile cessione anche di questi due grandi giocatori della rosa, i quali verrebbero poi sostituiti da nomi altrettanto pesanti, dando vita ad un nuovo ciclo.

Tuttavia nelle scorse ore per quanto riguarda il capitano partenopeo la cosa è stata smentita direttamente dal suo agente, che ha fatto capire a chiare lettere che il suo assistito non si muoverà da Napoli.

Le parole dell’entourage del terzino

Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori azzurri, tra cui come detto anche Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Canale 8, parlando proprio del terzino della nazionale e del suo futuro. Di seguito le parole dell’agente.

”Dei miei giocatori mai nessuno ha pensato di andare via da Napoli. Se facciamo i contratti è perché vogliamo rispettarli. Se domani non andremo più bene all’allenatore che arriverà o al club che ha altre strategie, le prenderemo in considerazione e chiuderemo con grande serenità, ma vi posso garantire che non è il caso dei miei giocatori che l’anno prossimo rimarranno tutti a Napoli. Perché poi lasciare il Napoli l’anno prossimo sarebbe anche un po’ da vigliacchi”.