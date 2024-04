Fiorentina, dopo l’eliminazione un’altra batosta | Commisso è su tutte le furie: ecco cosa è successo

Dopo la cocente sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia arriva un’altra batosta per la Fiorentina: Commisso interviene in prima persona.

Eliminare la Fiorentina da un torneo è diventata una vera impresa. Anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in 10 contro 11, i viola stavano riuscendo nella qualificazione, se non fosse stato per il gol al 95esimo ormai a tempo quasi scaduto di Lookman, che ha mandato in finale l’Atalanta. Una sconfitta che brucia per i viola, che avrebbero voluto rifarsi dopo la finale persa lo scorso anno contro l’Inter.

Oltre alle vicende di campo, il club dovrà fare attenzione anche alla parte gestionale visto il momento di transizione che rischia di innervosire tifoserie e ambiente. In questo senso non manca il lavoro per Commisso, che intende fare chiarezza e ricominciare da zero. Per il numero 1 della Fiorentina infatti ci sarà da trattare due delicatissime questioni.

La prima riguarda la guida tecnica, visto l’imminente addio di Vincenzo Italiano, che ha comunicato di volere lasciare Firenze a fine stagione, ma c’è di più. La viola si ritroverà infatti in estate senza ds, visto l’addio anche questo annunciato in precedenza, di Burdisso come ds. L’argentino lascerà la Toscana e i viola senza consulente di mercato, ma Commisso sembra avere già un nome in mente per sostituirlo e iniziare al più presto a lavorare per il nuovo allenatore e il mercato.

Fiorentina, i possibili nuovi ds dopo l’addio di Burdisso

In questo per la Fiorentina il nome più adeguato per raccogliere l’eredità di Burdisso sembra un ex dirigente viola. Stiamo parlando di Eduardo Macia. Attualmente allo Spezia, a fine stagione lo spagnolo potrebbe tornare a prendere le redini della Fiorentina a distanza di quasi 13 anni. Sì, perché Macia era stato fautore della Fiorentina 2009-2011, e un suo ritorno in Toscana sembra al momento una delle soluzioni preferite della proprietà.

Dopo aver svolto il ruolo di ds a Firenze aveva poi rescisso il contratto per approdare in Liga, al Betis. Adesso con la casella ds vacante Commisso starebbe pensando a lui per il dopo Burdisso, il quale nome sarebbe stato affiancato ad un’altra squadra della Serie A per il prossimo anno.

Burdisso, opzione Roma per il dopo Tiago Pinto

Non solo il mercato dei giocatori, ma anche quello dei ds è pronto a infiammare l’estate della Serie A. La Roma infatti è alla ricerca di un consulente di mercato dopo l’addio di Tiago Pinto avvenuto a gennaio. Sul taccuino dei Friedkin ci sarebbe proprio Burdisso, forte dell’amicizia con De Rossi, che potrebbe tornare nella Capitale stavolta da dirigente.