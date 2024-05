Palermo. Altro iscritto alla coop del gol, in 18 a segno

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul 18° marcatore stagionale, Diakité che andando a segno contro il Sudtirol ha regalato la vittoria che ha confermato il sesto posto del Palermo.

Il Palermo si è dimostrato un vero collettivo in grado di distribuire il carico offensivo tra molti giocatori durante la stagione, caratteristica che può essere di grande vantaggio specialmente nei momenti clou come i play-off. Avere 18 marcatori diversi nella propria squadra non solo dimostra la versatilità e la profondità dell’attacco del Palermo, ma implica anche che gli avversari devono prepararsi a fronteggiare diverse minacce, rendendo più difficile la loro difesa.

Questa ricca distribuzione dei gol contrasta con il modello di molte squadre che si affidano pesantemente a uno o due attaccanti principali. Il confronto con il Pisa, che ha avuto 19 giocatori diversi capaci di segnare, pone il Palermo in una posizione di rilievo nella Serie B per questa particolare statistica, e suggerisce che la squadra potrebbe avere un certo equilibrio e imprevedibilità che è fondamentale nei match ad eliminazione diretta.

Anche a livello di Serie A, il numero di marcatori del Palermo è comparabile con quello dei club di punta come Inter e Fiorentina, il che sottolinea ulteriormente come questa caratteristica sia rara e preziosa. La capacità di distribuire i gol così ampiamente può essere un indicatore di un gioco di squadra ben orchestrato e di una strategia offensiva che non si appoggia eccessivamente su singoli individui.

Questo approccio è anche un miglioramento significativo rispetto alla stagione precedente, dove il Palermo aveva solo 13 marcatori diversi. Questa evoluzione è un segno chiaro della crescita della squadra sotto la guida tecnica attuale, e offre una solida base di ottimismo per i tifosi nel supportare la loro squadra nei play-off.

La sfida imminente contro la Sampdoria, anch’essa con un profilo simile per quanto riguarda la diversità dei marcatori, promette di essere un incontro equilibrato e imprevedibile. Con entrambe le squadre che vantano una vasta gamma di potenziali pericoli offensivi, la partita potrebbe essere decisa da chi riuscirà a sfruttare al meglio questa varietà e a convertire le opportunità in momenti cruciali. La cooperativa del gol di cui parla il Palermo sarà sicuramente messa alla prova in un confronto così serrato.