Gasperini lo vuole per la Champions League: furto alla Roma | Firma a maggio con i nerazzurri

L’Atalanta prova il furto dai giallorossi, Gasperini lo vuole per puntare alla Champions League: si chiude a fine maggio.

L’Atalata inizia a ragionare anche sul prossimo campionato. Intanto c’è da finire bene la stagione, con una semifinale di Europa League da vincere, dopo l’impresa di Anfield, e un quinto posto tutto da giocare. Ma l’occhio della dirigenza è già al mercato, con tanti intrecci che a fine anno si potranno sgarbugliare. C’è da capire chi rimarrà e chi verrà ceduto, tra prestiti e campioni con le luci addosso, da De Ketelaere a Koopmeiners.

Insomma, Gasperini, in caso di permanenza visto che anche lui sembra essere soggetto a parecchie avance, dovrà decidere insieme alla società su chi puntare il prossimo anno in caso di addio di qualche stella o di rivoluzione, e in queste ore sembra essere entrato nelle grazie dell’ex Genoa uno degli attaccanti di Daniele De Rossi.

A Roma il calciatore si è messo in mostra ma non ha trovato spazio a sufficienza, mettendo a referto solamente 19 presenze stagionali. L’Atalanta per lui potrebbe essere, come accaduto per tanti prima di lui, un’occasione unica per rilanciarsi sotto le ali di Giampiero Gasperini.

L’Atalanta prova il colpo dalla Roma: prima servirà cedere

Ma prima di affondare il colpo l’Atalanta dovrebbe cedere qualche esubero, considerando anche la grande profondità della rosa di quest’anno, per evitare che i troppi calciatori dal centrocampo in su si pestino i piedi. L’obiettivo sarebbe adesso Azmoun, in uscita dalla Roma. L’iraniano infatti in prestito dal Bayer Leverkusen, non verrà acquistato dai giallorossi e farà ritorno in Germania a fine estate.

Solo 19 presenze condite da 3 gol per l’attaccante, che ha dimostrato in ogni caso di avere importanti qualità. E chissà che a Bergamo queste non possano venire esaltate. L’Atalanta avrebbe già il piano per vendere e poi investire in estate proprio su Azmoun.

Via Miranchuk dentro Azmoun: il piano della Dea

Grazie a una stagione in grande spolvero, Miranchuk si è guadagnato ancora una volta le luci dei riflettori. Il russo infatti, proveniente da una stagione con più ombre che luci al Torino, si è rimesso in gioco quest’anno con l’Atalanta dimostrando di potere ancora fare bene. Il suo valore è salito a circa 15 milioni di euro, e le estimatrici non mancano. C’è ancora il Torino, ma anche il Bologna e la Fiorentina.

La cessione che porterebbe nelle casse della Dea i soldi proprio per arrivare ad Azmoun. Il Bayer Leverkusen per cederlo chiede infatti circa 12 milioni di euro.