È un Bologna da Champions: pesca grossa per il prossimo anno | Arriva dal Bayern insieme a Zirkzee

Grande notizia per il club felsineo, che con la sempre più probabile partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie si appresta a sparare i fuochi d’artificio e ha deciso di pescare dal club tedesco.

Sono giorni di grande entusiasmo in quel di Bologna. La stagione dei felsinei infatti sta procedendo a gonfie vele, e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che ad inizio anno sembrava pura utopia, e che adesso è invece ampiamente alla portata, potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Il vantaggio della squadra emiliana sul sesto posto (visto che anche il quinto è utile per la coppa dalle grandi orecchie) è alquanto cospicuo, e quando manca sempre meno al termine del campionato di Serie A, l’impresa pare ormai fattibile. Un lavoro straordinario dunque quello fatto dalla società ma soprattutto da mister Thiago Motta, che ha messo in piedi una banda tremenda, che gioca un calcio spettacolare e ottiene risultati importanti.

Per non farsi trovare impreparata nel caso in cui questo meraviglioso traguardo venisse realmente raggiunto, la dirigenza ha iniziato a muoversi sul mercato, per allestire un organico di livello in grado di partecipare alla principale competizione europea per club. E per questa ragione che i felsinei hanno messo sulla propria lista della spesa dei nomi grossi, e uno di questi, stando alle recenti indiscrezioni di mercato, dovrebbe arrivare niente di meno che dal Bayern Monaco.

Un intreccio di mercato tra i due club

L’attaccante più desiderato del momento in Serie A, ovvero Joshua Zirkzee, ha nel suo contratto un diritto di riacquisto in favore proprio della squadra di Monaco. L’olandese infatti è cresciuto nel club bavarese, e da lì lo ha acquistato il Bologna.

Nel caso in cui il 22enne venisse realmente ripreso dal Bayern però i felsinei avrebbero bisogno di un sostituto di livello, e la soluzione a questo problema potrebbe arrivare proprio dagli stessi tedeschi.

Ecco la pedina offerta dal Bayern

Qualora i bavaresi si riprendessero Zirkzee, a quel punto dovrebbero trovare una sistemazione, ovviamente a titolo temporaneo, al giovanissimo Mathys Tel, e per garantirgli maggior minutaggio l’idea potrebbe essere proprio quella di cederlo in prestito al Bologna.

Il 18enne sta già dimostrando grandi qualità con la maglia bavarese, e giocando con continuità andrebbe a consacrarsi quasi del tutto, facendo così lo stesso percorso di crescita proprio di Zirkzee.