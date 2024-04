Roma, il club ha convinto De Rossi: scelto il colpo offensivo | Firma sul contratto entro maggio

La Roma ha già in mente l’attaccante per la prossima stagione. La società avrebbe convinto De Rossi: la firma sul contratto può arrivare già nelle prossime settimane.

Lavori in corso in casa Roma. Mentre la squadra continua ad essere concentrata sul campo tra campionato ed Europa League, la società pensa a costruire la prossima stagione con la giusta programmazione e il giusto anticipo ma non senza qualche difficoltà gestionale.

Intanto il primo mattone è stato rinnovare Daniele De Rossi, con l’allenatore pronto a partecipare anche alla parte decisionale per quanto riguarda il mercato. Grandi cambiamenti riguarderanno l’attacco, con tanti punti interrogativi da risolvere. Nelle ultime settimane la Roma sembra volere trattare anche una serie di calciatori in prestito, per poi definire la linea da seguire sul mercato in entrata.

La Gazzetta dello Sport ha riportato di alcune trattative che potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane, ma prima bisognerà fare chiarezza in società: trovare un nuovo ds in primis, poi stabilire un budget. Il futuro di alcuni titolari rimane in bilico.

Roma, in attacco prende quota una conferma

Come riporta la rosea dunque, a Trigoria in questo momento di mercato si è parlato sì, ma col contagocce. L’unica certezza è De Rossi, poi in base al piazzamento in campionato – ormai la Champions sembra vicina – si stilerà un budget per il mercato. In attacco il numero 9 dei giallorossi in questo momento è Tammy Abraham, ma sembra essersi aperto uno spiraglio anche per l’altro centravanti.

Romelu Lukaku infatti, sul quale era intervenuto anche Pochettino la scorsa settimana in ottica Chelsea, potrebbe rimanere a Roma un’altra stagione, sempre che i blues accettino un prolungamento del prestito.

Lukaku: cosa serve al belga per rimanere a Roma

Ma all’attaccante belga per rimanere a Roma, come scrive la Gazzetta dello Sport, serve una svolta. Un sussulto sul finale di stagione – magari per la prima volta in carriera diventare decisivo nelle gare da dentro fuori in Europa – che convinca la società a chiedere al Chelsea un altro anno di prestito.

I blues potrebbero anche accettare una proposta di questo tipo, ma sicuramente i giallorossi non verseranno i 45 milioni di riscatto per acquistare il suo cartellino. Gli scenari sono tanti, e rimangono diverse ipotesi, ma il futuro di Lukaku rimane nelle mani dell’attaccante belga che con prestazioni importanti potrebbe convincere la società a farlo rimanere a Roma fino al 2025.