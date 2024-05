Koulibaly, preparati a tornare da noi | Grossa operazione in Serie A: 25 milioni e contratto da firmare

Clamorose novità sul futuro del difensore centrale senegalese, pronto a fare ritorno nel nostro campionato dopo alcuni anni di assenza.

Dopo ben otto anni al Napoli, club dove si è dimostrato come uno dei più forti centrali di difesa in circolazione, nell’estate del 2022 Kalidou Koulibaly ha deciso di andarsene, sia per provare una nuova esperienza nella sua carriera e sia per trasferirsi in un club che gli garantisse un ingaggio ben più alto di quello percepito in azzurro. Fu il Chelsea pigliatutto infatti a immettere ben 42 milioni di euro nelle casse partenopee.

La sua esperienza in terra londinese però non è stata delle migliori, e il giocatore, spesso finito nel mirino della critica, è stato ben presto relegato ai margini della rosa, fino a diventare un esubero dopo appena un anno. Nella scorsa estate dunque, che è stata quella dell’esplosione totale del calcio arabo, è stato l’Al Hilal a comprarlo dai Blues e a mettere sul piatto per lui cifra astronomiche sullo stipendio.

Tuttavia Koulibaly è ancora relativamente giovane. Il prossimo 20 giugno il classe 1991 compirà 33 anni, e può ancora dire la sua ad alti livelli. E’ proprio per questa ragione infatti che il richiamo della Serie A sta iniziando a farsi sentire su di lui, e che a breve il giocatore africano potrebbe firmare il contratto che lo farebbe tornare dopo appena due stagioni lontano dal bel paese.

KK ancora in Italia

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus ha messo gli occhi su Kalidou Koulibaly per rafforzare la propria retroguardia in estate. L’ex Napoli è un elemento di grande spessore, e andrebbe a garantire esperienza e solidità nel pacchetto arretrato bianconero.

Soprattutto nel caso in cui poi la Vecchia Signora perdesse Gleison Bremer, corteggiato dalle big d’Europa (su tutte il Manchester United), l’assedio nei confronti di KK partirebbe all’istante. A quanto pare la società torinese è pronta a mettere sul piatto 25 mln di euro per acquistarlo.

Koulibaly tradisce i suoi vecchi colori?

L’idea di tornare nel campionato che lo ha reso grande, e di poter competere ancora ad alti livelli, piace e non poco al difensore centrale, che però non vorrebbe fare uno sgarro del genere ai suoi vecchi tifosi napoletani.

Koulibaly è stato tra i calciatori simbolo nel periodo in cui gli azzurri contendevano lo scudetto alla Juventus, e per questo motivo un trasferimento nei vecchi rivali sarebbe ancora più deludente per la piazza.