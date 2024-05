Palermo. Che lo show abbia inizio, tutti uniti per il miracolo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che si prepara ad affrontare la Sampdoria nel primo turno playoff di serie B sperando nel miracolo.

Che lo show abbia inizio. E che il Palermo sfili sul «redcarpet» della B come chi aspetta di vincere un Oscar e non come chi va al Festival di Sanremo sicuro di arrivare ultimo al televoto. Regolamento alla mano, al Palermo basterebbero tre pareggi e due vittorie per tornare dove manca dal 2017. E tutto ciò potrebbe arrivare con il minimo sforzo, visto che basterebbero solo due gol.

In fondo servirebbero un doppio 1-0 in due delle tre partite in casa (semifinale e finale di andata) e tre 0-0 nelle altre tre sfide (primo turno al Barbera con la Samp, semifinale e finale di ritorno). Sogno ovviamente, ma al 99,9% la realtà sarà completamente diversa. A cominciare dalla partita di venerdì con i doriani che improvvisamente sono diventati belli e vincenti.

Fino a due mesi fa era impensabile che la squadra di Pirlo giocasse i play-off, adesso fa paura a tutti perché il «maestro» ha trovato la quadra e a Genova (sponda blucerchiata) è tornato l’entusiasmo dei bei tempi. Un motivo in più per benedire il gol di Diakité a Bolzano che è valso il sesto posto e la possibilità di giocarsi questo primo turno dei playoff in casa.

Andarlo a fare a Marassi sarebbe stato come provare a vincere il Giro d’Italia con Pogacar nella lista degli iscritti. Impossibile (o quasi).

Ecco, siccome il Palermo s’è preso il fattore Barbera, è obbligatorio che adesso lo sfrutti. Il ruolino interno della stagione regolare non lascia tranquilli, sette sconfitte in casa non si vedevano da una vita in B. Però, come dicono tutti, i playoff sono un’altra storia e quindi il Palermo deve essere bravo a trovare le parole giuste per scrivere un libro diverso da quello che ha appena finito con il capitolo con il Süditirol. E qui entrano in gioco anche i tifosi. Le prime proiezioni della prevendita dicono che venerdì potrebbe esserci il pienone come due anni fa quando si giocavano gli spareggi per la B.