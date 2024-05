Sampdoria: scontri con tifosi del Genoa al termine del match contro la Reggiana. Le ultime

Come riportato da TMW, violenti scontri sono andati in scena stasera in piazza Alimonda a Genova tra alcuni gruppi di tifosi del Genoa e della Sampdoria.

Al termine della partita tra i blucerchiati e la Reggiana, nella zona sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno poi continuato a presidiare anche le vie laterali. Secondo una prima ricostruzione, un centinaio di tifosi, molti della Samp e alcuni del Genoa sarebbero andati al scontro. Da capire quanti di loro verranno riconosciuti e fermati dalle forze dell’ordine.