Roberts presenta Modena-Como: «Non sarà gara semplice. Stiamo costruendo un futuro roseo»

In vista del match tra Modena e Como, il tecnico Roberts è intervenuto in conferenza stampa. Il mister si è soffermato, tra i vari temi affrontati, sia sul momento della squadra che sui possibili cambi di formazione.

«Stanno tutti bene. Nell’allenamento di ieri alcuni hanno recuperato, altri hanno fatto una sessione completa. Patrick mercoledì ha sentito questo dolore alla spalla, lo stiamo monitorando ma siamo fiduciosi. Se la partita fosse stata oggi, non sarebbe stato disponibile, ma con due giorni siamo molto speranzosi. Dobbiamo ancora capire se certi calciatori sono pronti per iniziare un’altra partita. Tifosi? È sempre bello vedere questo sostegno dai tifosi, con una coreografia splendida. In Galles avevamo il Muro Rosso, al Selhurst Park uno spicchio di tifosi che ci spingevano in maniera incredibile, in Marocco ho visto una passione rara. Anche i tifosi del Como non sono da meno. Mercoledì è stata una giornata speciale, segnare entrambi i gol sotto la curva è stato davvero unico. Modena? Quando io e Cesc siamo arrivati, abbiamo voluto portare la cultura della vittoria, la voglia di vincere ogni partita. I giocatori sono stati splendidi finora, hanno risposto alla grande ad ogni nostra richiesta. Andremo a Modena con lo stesso approccio di sempre, i giocatori stanno sviluppando la mentalità che chiediamo noi dello staff. Cercheremo di vincere di la partita, sapendo che non abbiamo ancora conquistato alcun obbiettivo; necessario sfruttare la mentalità che ci ha portato fin qui. Io e Cesc apparteniamo a diverse generazioni, lui magari si mostra più acceso e arrivo, io preferisco essere più calmo e tranquillo, avere un approccio analitico. Ogni allenatore ha la sua personalità, nessuna è migliore o peggiore. Io cerco di restare concentrato per pensare a come aiutare la squadra e a che modifiche apportare».

«Motivazioni? Non abbiamo dubbi sulle motivazioni dei calciatori. Hanno sempre dimostrato di avere una mentalità carica e focalizzata. Sarà una partita non semplice, con un avversario che ha ancora obbiettivi. Nel calcio può succedere di tutto, quando pensi di star facendo bene il calcio ha l’abitudine di darti una mazzata. Quello che voglio sottolineare è che, come club, ci stiamo costruendo un futuro roseo, procedendo step by step. Qualunque cosa succeda nelle prossime due partite, per noi è tutto parte di un percorso. Sull’assenza di Cutrone? Nelle ultime due partite sono subentrati tutti i nostri giocatori offensivi, e tutti hanno contribuito ai gol della squadra nel finale. Abbiamo opzioni valide, manca ancora l’allenamento di oggi e di domani, poi faremo le nostre valutazioni»