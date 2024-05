Parma-Cremonese, Castagnetti: «Ai playoff lotteremo per un obiettivo che è alla nostra portata»

Domenica alle 15 la Cremonese farà visita al Parma, fresco di promozione in Serie A e a caccia della vittoria matematica del campionato, in occasione della 37esima giornata di Serie B. Michele Castagnetti ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull’obiettivo promozione del club lombardo. Di seguito un estratto delle sue parole ripresa da Cuoregrigiorosso.com:

«Ci crediamo fortemente. Come ha detto giustamente Daniel, la visita del Cavaliere ci ha fatto immensamente piacere e le sue parole sono state molto belle, è stato proprio un discorso di vita. Il messaggio è questo: ci crediamo. Abbiamo fatto un grande percorso sin qui e purtroppo siamo scivolati nel momento più importante del campionato, ma non significa che non ci crediamo. Vogliamo che tutto l’ambiente ci creda come noi, perché questo mix può rivelarsi fondamentale. Vogliamo far sì che si crei un ambiente positivo, noi stessi dobbiamo mettere da parte la delusione e arrivare assolutamente quarti. Ai playoff lotteremo gara dopo gara per un obiettivo che è ancora alla nostra portata. Differenze con l’ultima promozione? Credo siano situazioni leggermente diverse. In entrambi i casi parliamo di gare decisive, ma allora partimmo senza i favori del pronostico, la squadra era più giovane… Siamo arrivati a giocarcela al fotofinish, mentre quest’anno abbiamo più tempo per ricaricare il corpo, ma soprattutto la testa. Ci serve l’aiuto di tutti».