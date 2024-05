Romano: “Gattuso nel mirino della Saudi League”

Accostato fortemente al Palermo come sostituto di Eugenio Corini prima dell’arrivo di Michele Mignani, Gennaro Gattuso potrebbe ripartire dall’Arabia. Secondo Fabrizio Romano l’ex allenatore rosanero sarebbe stato contattato da un club della Saudi League, ricevendo una proposta formale da seguire. Oltre al Torino, sulle sue tracce da febbraio, il tecnico ha sul tavolo anche l’opzione saudita.

🚨🇸🇦 EXCL: Gennaro Gattuso has been approached by a Saudi Pro League club with formal proposal to follow.

Gattuso, on Torino shortlist as potential new head coach since February but now also Saudi option on the table. pic.twitter.com/c6gC9IdEwn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024