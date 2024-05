Clamoroso CR7, l’episodio è gravissimo: “Ha alzato le mani su di lui” | Macchia indelebile sulla sua carriera

Gesto vergognoso da parte del fuoriclasse portoghese, come rivelato dalle recenti dichiarazioni che hanno scioccato del tutto i suoi fan.

Cristiano Ronaldo è senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori della storia del calcio, ma per le persone e per gli appassionati è molto di più. Tantissimi lo prendono come modello e ispirazione, e la sua personalità permette a tanta gente di rispecchiarsi in lui.

Anche per questa ragione dunque quando si parla di lui immediatamente tutti drizzano le antenne, e si comincia ad indagare e seguire le vicende che lo vedono protagonista, sia in positivo che in negativo.

Quanto accaduto di recente però ha davvero sbalordito tutti. A quanto pare infatti il pallone d’oro portoghese avrebbe alzato le mani su un suo compagno, come svelato da alcune dichiarazioni. Un gesto orribile dunque, e anche molto grave, che rischia così di macchiare per sempre la sua carriera.

La clamorosa rivelazione su CR7

Qualche tempo fa Massimo Mauro, noto opinionista televisivo spesso presente in programmi calcistici, ed ex calciatore della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo e sul suo periodo in bianconero, e in particolar modo si è concentrato su un fatto clamoroso che sarebbe accaduto proprio nello spogliatoio juventino, con il fenomeno lusitano artefice di un inaudito gesto di violenza nei confronti di un suo compagno. Di seguito le parole di Mauro.

”Non fate paragoni con Maradona. Lui era benvoluto da tutti i suoi compagni, invece Ronaldo spacca gli spogliatoi. Una volta Cristiano Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juve, Federico Chiesa dovrebbe trovare il coraggio di dirlo. Per questo motivo, Pirlo, nella sua ultima panchina bianconera, non lo fece giocare. Ronaldo è andato a Torino per vincere la Champions League, l’unica cosa che non ha fatto è vincere la Champions League, è uscito ad un quarto e a due ottavi di finale”.

Una situazione mai chiarita dai protagonisti

Quanto affermato da Massimo Mauro non è stato mai ne smentito e ne confermato da Federico Chiesa, e neppure tanto meno da Cristiano Ronaldo. Di sicuro la sua avventura a Torino non è andata come previsto, ma accuse del genere sembrano davvero molto dure nei suoi confronti.

Chissà se un giorno ne sapremo di più su questa vicenda che ha comunque fatto rimanere male i sostenitori del fenomeno lusitano, i quali vorranno scoprire la verità.