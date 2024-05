Playoff Serie B: Brescia condannato ai supplementari, il Catanzaro vince 4 a 2 e conquista le semifinali

Sarà il Catanzaro l’avversario della Cremonese nelle semifinali dei playoff di Serie B. I calabresi vincono per 4 a 2 contro il Brescia ai supplementari dopo aver evitato l’eliminazione al 98′ del secondo tempo regolamentare. Decisiva la rete del del 2 a 2 siglata da Donnarumma.

Partita intensa sin dai primi minuti di gioco, con il Brescia subito in vantaggio grazie a Galazzi, il quale si fa trovare pronto sulla sponda di Mancini. I padroni di casa non accusano però il colpo e, dopo qualche tentativo, la pareggiano con Iemmello, sfruttando anche la complicità di Lezzerini che non riesce a neutralizzare un tiro non irresistibile. Nella ripresa gli uomini di Maran ritornano subito in vantaggio grazie a Moncini, bravo a sfruttare l’errore di Brighenti. Proprio sul più bello i lombardi si fanno riprendere dal Catanzaro e ai supplementari pagano il calo fisico e mentale, seppur Fulignati compie subito un intervento prodigioso su Dickmann. Al 105′ la mezza rovesciata di Brignola fa esplodere il Ceravolo e, dopo l’errore di Olzer a porta vuota, Iemmello chiude i conti in contropiede. Gli uomini di Vivarini strappano una sofferta qualificazione e martedì sera ritornano in campo per affrontare i grigiorossi.