Playoff Serie B: 2 a 2 all’ultimo respiro, il Catanzaro beffa il Brescia e va ai supplementari

Catanzaro-Brescia si deciderà ai tempi supplementari: i 90 minuti della sfida playoff terminano con un’emozionante 2 a 2 che beffa la formazione ospite, la quale si vede infrangere l’accesso in semifinale al 98′ per mano dell’ex Donnarumma, cinico e lucido a trasformare in oro l’assist di Oliveri sugli sviluppi di un corner.

Partita intensa sin dai primi minuti di gioco, con il Brescia subito in vantaggio grazie a Galazzi, il quale si fa trovare pronto sulla sponda di Mancini. I padroni di casa non accusano però il colpo e, dopo qualche tentativo, la pareggiano con Iemmello, sfruttando anche la complicità di Lezzerini che non riesce a neutralizzare un tiro non irresistibile. Nella ripresa gli uomini di Maran ritornano subito in vantaggio grazie a Moncini, bravo a sfruttare l’errore di Brighenti. Proprio sul più bello i lombardi si fanno riprendere dal Catanzaro e dovranno vincere ai supplementari per passare il turno.