Messi: il tovagliolo con il primo contratto al Barcellona all’asta per 350mila euro

Il primo contratto di Lionel Messi a Barcellona fu firmato nel 2001. L’accordo fra il Barça e la Pulga, allora appena 13enne, fu formalizzato su un semplice tovagliolo di carta.

Come riportato dal quotidiano catalano Sport, quel tovagliolo, è stato custodito dall’agente argentino Horacio Gaggioli. Sarà messo all’asta, che si terrà online, dalla Bonhmas, che nelle scorse settimane lo ha esposto a Parigi, New York e Londra. Il prezzo d’asta è per 348.000 euro. Chi si aggiudicherà il cimelio potrà leggere dal vivo la promessa dell’allora direttore sportivo del Barcellona, Carles Rexach.