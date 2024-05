Tragedia in Nigeria, incidente stradale per i fratelli Babangida: muore Ibrahim, Tijani in condizioni critiche

Tragedia sconvolge il mondo del calcio nigeriano e non solo. Ibrahim Babangida, fratello dei più famosi Haruna e Tijani, è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Kaduna-Zaria, proprio in Nigeria.

L’ex giocatore del Volendam è morto, mentre con lui viaggiava il fratello Tijani, ora in condizioni critiche con la moglie di quest’ultimo, anche lei ferita ma fuori pericolo. Ibrahim Babangida aveva 47 anni; Tijani, 50 anni, ha invece disputato 102 partite con l’Ajax e36 in Nazionale, vincendo anche l’oro olimpico nel 1996.